На площі Святого Юра відкрили бронзовий макет Святоюрського комплексу в зменшеному вигляді. Ініціатива належить «Українській спілці інвалідів — УСІ». Міні-макет адаптовано для незрячих львів’ян і гостей міста. Це сам собор, Митрополичі палати та сади, дзвіниця, курія і пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому.
Над створенням макету Собору працювало чимало митців, зокрема — відомий скульптор Василь Одрехівський. Спочатку мініатюру змоделювали в 3D, це був перехідний варіант. Згодом Собор постав у металі. Робота тривала майже 9 місяців. Як розповіла директор Львівського обласного осередку ГО «Українська спілка осіб з інвалідністю — УСІ» Оксана Потимко, задля створення міні-макету фахівцям довелося відшуковувати архівні документи, здійснювати зйомку Собору з гелікоптера. «На одній дощечці є перелік меценатів — хто фінансував цей проект, хто його робив, є прізвища скульпторів, а на другій — шрифтом Брайля інформація про споруди. Маємо на меті зробити якомога більше архітектурних макетів мініатюр давніх споруд міста Львова, щоб люди, котрі не бачать, котрі народились незрячими, могли на дотик уявити, який Собор св. Юра. Ми також хотіли б зробити Львівську оперу, Домініканський собор, Успенську церкву, Катедральний собор і багато інших пам’яток», — сподівається Оксана Потимко.
Мініатюру виготовлено коштом Львівської міської ради та Міністерства культури. Загалом на її створення витратили 149 тисяч гривень.
Львівський обласний осередок громадської організації «Українська спілка інвалідів — УСІ» започаткував у Львові ініціативу щодо створення макетів стародавніх архітектурних пам’яток ще торік. Першою адаптованою для незрячих львів’ян і гостей міста в межах проекту «Львів на долонях» стала споруда Львівської ратуші, розміщена поряд з оригіналом на площі Ринок.