Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Від початку року соціальна сфера Рівненщини зекономила 66 мільйонів гривень на енергоносіях. Заощадити такі немалі кошти вдалося завдяки раціональному використанню та обліку електроенергії, природного газу, тепла та води в бюджетних установах. Серед них дитячі садки, школи, заклади культури, лікарні тощо.
«Всі вони або ж зменшили споживання усіх видів ресурсів або дотрималися доведених лімітів на місцях за всіма показниками. Так зробили в 13 районах, 23 об’єднаних громадах, а також трьох містах — Дубно, Вараші та Рівному. Це означає, що заощаджені фінанси можна спрямувати на інші видатки, серед яких і соціальні програми», — зазначила заступник голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська.
Зокрема, вдалося зекономити 22 мільйони гривень за електроенергію, 17 — за природний газ, понад 23— за тепло, 2 — за воду. Допомогли ж у цьому тепла зима, карантин, зниження тарифів на світло та газ для теплопостачальних кампаній. А ще — ефективне управління, запроваджене в обласній держадміністрації. Саме тут ініціювали аудит угод закупівельних цін на енергоносії. Виявилося, що в окремих їхню вартість суттєво завищили. Такі угоди переуклали. А чи покарали горе-керівників, на жаль, не повідомляють.