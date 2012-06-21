Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Електронний реєстр листків непрацездатності (ЕРЛН) буде створено до 1 січня 2019 року. Він працюватиме в якості підсистеми Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
ЕРЛН – це система накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані лікарняні листки.
Як вважає заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, реалізація постанови створює передумови для видачі листків непрацездатності в електронній формі та поступового скорочення їх використання у паперовій формі. Виконання акта забезпечить розвиток правовідносин за яких унеможливиться фальсифікація листків непрацездатності та допущення порушення під час їх видачі.
За предметом правового регулювання проект акта не матиме відповідного впливу на: ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров’я; екологію та навколишнє природне середовище.
Для працівників: заміна паперової форми лікарняного листка на електронну форму спростить процес оформлення тимчасової непрацездатності та пришвидшить нарахування допомоги у зв’язку із цим страховим випадком.
Для роботодавців: унеможливлення фальсифікації листків непрацездатності та недопущення порушень підчас їх видачі, дасть змогу зберегти кошти роботодавця, неправомірно виплачених за період тимчасової непрацездатності працівників до п’яти днів включно.