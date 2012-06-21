11,8 млн гривень вже повернуто до Державного бюджету України за підсумками масштабної перевірки правильності надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим, що проводилася за підтримки Світового банку в Україні в рамках проєкту «Справедлива підтримка». Це складає третину коштів, неправомірно одержаних отримувачами цього виду допомоги. У ході перевірки загалом виявлено порушень на загальну суму понад 33,2 млн грн., зазначається на сторінці проєкту у Фейсбуці.
Таку масштабну перевірку уперше було проведено за єдиними правилами і підходами. Одночасно в усіх місцевих органах соціального захисту населення здійснено аналіз розбіжностей у базах даних отримувачів соціальної допомоги та зовнішніх базах даних щодо незадекларованих відомостей про доходи, автомобілі, квартири, земельні ділянки тощо.
Найбільша сума неправомірно одержаних коштів виявлена у ході перевірки у Закарпатській області і становить майже 196 тисяч гривень (під час подання заяви одержувач не задекларував другий будинок). У Донецькій області отримувач 5 років приховував зайнятість та доходи, завдяки чому йому було сплачено допомогу як малозабезпеченому на загальну суму 190 тисяч гривень – для повернення неправомірно одержаних коштів справу передано до прокуратури. А в Одеській області сім’я приховала придбання 3-х автомобілів впродовж трьох років, поверненню підлягає – 175 тисяч грн.
Загалом по Україні виявлено 161 випадок неправомірного отримання допомоги в розмірі понад 30 тисяч грн., з них у розмірі понад 100 тис. грн – 22 випадки.
Найкраще повертали неправомірно виплачені суми отримувачі соціальної допомоги у Львівській області – тут відшкодовано 61% загального обсягу коштів, що підлягають поверненню внаслідок виявлених перевіркою порушень, у Волинській області – 47 %, Рівненській області – 46 %. В той же час, у Донецькій області повернуто лише 20 % неправомірно одержаних коштів, у Чернівецькій області – 22%, Харківській – 24%.
Робота місцевих органів соціального захисту населення щодо повернення до бюджету коштів платників податків, які неправомірно отримали порушники, триває і перебуває під постійним контролем Мінсоцполітики.
Дієвий контроль адресності соціальної допомоги дає змогу в рамках наявних бюджетних коштів ефективніше підтримувати саме тих, хто цього найбільше потребує.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»