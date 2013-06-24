Хмельниччина, де активно розбудовують систему соціальних послуг, нині є одним із лідерів у створенні патронатних родин.

Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила під час робочої поїздки в регіон, де триває створення патронатних родин — тимчасової форми догляду, яка дає змогу дітям залишатися в безпечному сімейному середовищі, доки біологічні батьки розв’язують проблеми або ж триває пошук постійної сім’ї. Якщо на початку 2024 року в області було дві патронатні родини, то станом на червень 2025-го — тридцять.

Під час зустрічей з представниками Хмельницької ОВА міністр обговорила подальший розвиток соціальних сервісів та участь регіону в пілотних проєктах, зокрема трансформації інтернатних закладів для дорослих, впровадження соціальної послуги підтриманого проживання.

Особлива увага — послузі тимчасового відпочинку для родичів, які доглядають за людьми з інвалідністю, зокрема дітьми. Адже часто саме доглядальники залишаються поза увагою, а така послуга — можливість для них вирішити власні справи чи відпочити.

Також Оксана Жолнович ознайомилася з діяльністю Університету третього віку при територіальному центрі соціального обслуговування. Тут люди старшого віку на практиці втілюють принципи активного довголіття — вивчають іноземні мови, опановують цифрові навички, займаються творчістю. Загалом діє 25 факультетів, які щороку відвідують понад 900 хмельничан.

Сильну соціальну інфраструктуру також демонструє громада Волочиська, де працюють центр життєстійкості та центр денного догляду для дітей з інвалідністю, які є надійною підтримкою для родин.

«Вдячна всім соціальним командам Хмельниччини за відкритість до змін. Разом працюємо над тим, щоб у кожній громаді були послуги, які справді підтримують людей», — наголосила Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.