Незвичне для більшості людей постійне перебування у замкненому просторі наодинці з тими самими людьми часом, на жаль, може спричинятися до суперечок та сварок. На допомогу в такій ситуації зазвичай приходять соціальні психологи. Не полишили вони свою роботу й нині. З тією лише різницею, що під час карантину та обмежувальних заходів консультуватимуть тих, кому це необхідно – постраждалим від домашнього насильства та за гендерною ознакою – в дистанційному режимі.
Фахівці Міністерства соціальної політики повідомили, що номери телефонів таких консультантів по областях держави можна знайти на сайті відомства за посиланням: https://fex.net/uk/s/crr478v.
Тож якщо вам необхідні термінові або планові психологічні консультації чи, можливо, порада або роз’яснення із юридичних чи соціальних питань, скористайтеся цими номерами телефонів або зв’яжіться з фахівцями за допомогою Skype. У випадку надзвичайних ситуацій, якщо з’являється реальна загроза життю або здоров’ю, вони не залишать українців у скруті і приїдуть на виклик особисто.
Консультації, які тут можна отримати – психологічні (кризові, планові, підтримуючі), інформаційні (роз’яснення про послуги) та щодо соціального супроводу тих, хто цього найбільше потребує.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»