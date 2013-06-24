З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд України.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто їх отримував і має відповідне право, отримуватиме і надалі.

До того ж збільшується кількість місць, куди можна звернутися по соціальні виплати, які сплачують за рахунок коштів державного бюджету. Відтепер, крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру ПФУ. Тож сервіси стануть доступніші.

І стане швидшим розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Адже його повністю цифровізують і передають Пенсійному фонду, який має одну з найпотужніших серед усіх державних органів ІТ-систему, повідом-ляє Мінсоцполітики.