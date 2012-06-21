На базі Боромлянської ОТГ Тростянецького району Сумської області завершилося п’ятиденне навчання місцевих працівників, які здійснюють соціальний супровід в об’єднаних територіальних громадах.
11 представників громади вивчали основи права та законодавства соціальної спрямованості, аспекти діловодства, особливості надання медичної допомоги та догляду за хворими, а також етику й культуру спілкування.
Як повідомив голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка, такі курси актуальні й потрібні, адже соціальні працівники не лише осучаснюють знання, а й набувають неоціненного досвіду, потрібного у їхній щоденній роботі.
Навчання організували спеціалісти Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Кошти на це передбачено в обласному бюджеті.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, Сумщина — єдина в Україні область, де створено і функціонує Центр сприяння розвитку ОТГ. Його працівники опікуються питаннями децентралізації, сприяють ефективній діяльності громад. Для цього з обласного бюджету спрямовано мільйон гривень, які використовують для соціального супроводу учасників АТО, громадян з особливими потребами, представників інших соціально вразливих категорій населення.
Незабаром такі навчання відбудуться в інших районах Сумщини: Краснопільському, Шосткинському, Ямпільському, Середино-Будському, Глухівському.