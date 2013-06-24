Верховна Рада ухвалила проект Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік». В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети Уряду. Першочергово держава спрямовує кошти на фінансування безпеки і оборони країни, при цьому потреба допомогти всім, хто потрапив у складні життєві обставини через повномасштабну війну, визначає витрати на соціальну складову. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На соціальний захист населення передбачено 420,9 млрд грн, це обсяг фінансування на рівні очікуваних видатків 2024 року. У цих дуже складних умовах мусимо забезпечити, щоб кожна гривня підтримки дійшла до людини, яка її потребує. Відповідно, Міністерство робитиме подальші кроки для підвищення адресності всіх допомог, максимально розширюватиме соціальні послуги, забезпечуватиме поєднання соціальних виплат і послуг, щоб людина могла отримати комплексну підтримку від держави.

Наші пріоритети:

Пріоритет 1: Захист українців від ризику бідності

На підтримку малозабезпечених родин у 2025 р. планується спрямувати 19,7 млрд грн. Цих видатків вистачить для того, щоб захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

За пропозицією Мінсоцполітики передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5% (для працездатних осіб з 55% до 60%, для дітей з 140% до 145%).

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 81,8 млрд грн. Зокрема, передбачено збереження у наступному році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб. Розмір виплати залишається незмінним: 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн – для інших осіб.

На виплату житлових субсидій і пільг – 42,3 млрд грн. Ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 р.

Пріоритет 2: Підтримка осіб з інвалідністю

Сьогодні в Україні проживає близько 2,8 млн людей з інвалідністю. На жаль, ця цифра зростає – тяжкі травмування та інвалідності українці отримують, захищаючи Батьківщину, або ж через обстріли з боку країни-агресора.

Мета Мінсоцполітики – допомогти цим людям мати гідне життя, за потреби – професійний і якісний догляд та достатню фінансову підтримку; а за можливості – повернення до роботи, отримання власного доходу й максимальну інтеграцію в суспільно-економічне життя.

На соціальний захист осіб з інвалідністю в Держбюджеті передбачено 6,7 млрд грн. В порівнянні з 2024 р. – на 0,3 млрд більше.

А саме:

на забезпечення ДЗР (додатковими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення – 4,6 млрд грн,

протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення – 1,1 млрд грн,

на реабілітацію дітей з інвалідністю – 1 млрд грн.

Пріоритет 3: Створення умов для того, щоб кожна дитина зростала в сімейному середовищі

На соціальний захист дітей та сім'ї передбачено 27,4 млрд грн. Значна частина цих коштів буде спрямована на те, щоб діти, які через різні обставини залишились без батьківської турботи, могли зростати в сімейному оточенні.

Ми посилюємо фокус на сімейному вихованні, тому збільшуємо видатки на відповідне фінансування. Адже прагнемо, щоб кожна дитина мала можливість жити в родині, відчувати любов і підтримку щодня. Тому:

на виплату допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя передбачено 251,7 млн грн (у 2024 – 79,4 млн грн), видатки збільшені на 172,3, млн грн, або 317%;

на оплату послуги патронату над дитиною – 157,7 млн грн (у 2024 – 114,4 млн грн), видатки збільшені на 43,3 млн, або 138%;

на виплату допомоги на дітей-сиріт, які виховуються у прийомних сім'ях, – 632,3 млн грн (у 2024 – 464 млн грн), видатки збільшені на 166 млн, або 36%;

на виплату допомоги на дітей-сиріт, які виховуються у будинках сімейного типу, – 1,07 млрд грн (у 2024 – 841 млн грн), видатки збільшені на 229 млн, або 27%.

Пріоритет 4: Розвиток системи соціальних послуг

Соціальні послуги – це інструмент, який допомагає українцям долати труднощі і повертатися до активного соціального і економічно незалежного життя. Довгий час важливість якісних соціальних послуг була недооціненою. Війна внесла свої корективи у сферу соціальної підтримки. З'явився попит на ті послуги, яких раніше не існувало в країні, і які були впровадженні у відповідь на нові потреби українців.

У 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг – 1,6 млрд грн, це на понад 50% більше, ніж у 2024 році.

Зокрема:

Оплата вартості комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

Це експериментальний проект із впровадження комплексної соціальної послуги формування життєстійкості у Центрах життєстійкості. Створення та розбудова, спільно з місцевими громадами, таких Центрів дозволить забезпечити надання послуг психосоціальної підтримки для осіб /сімей, які перебувають у СЖО або належать до вразливої групи населення. За даним напрямом планується спрямувати 604,8 млн грн (у 2024 – 464,2 млн грн)

Надання окремих соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю з числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах в закладах, які належать до сфери управління Мінсоцполітики – 109 млн грн (у 2024 – 99,9 млн грн).

Надання послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах – планується спрямувати 97,6 млн грн (на рівні минулого 2024 р. – 97,6 млн грн).

Надання соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання ВПО похилого віку, особам з інвалідністю за принципом “гроші ходять за людиною” (особи з інвалідністю, одинокі особи похилого віку), поза установами – 366,9 млн грн.

оплата послуги денного догляду для дітей з інвалідністю – 328,6 млн грн.

Таким чином, формуючи соціальний бюджет на 2025 рік в умовах надзвичайних викликів і вкрай обмежених фінансових ресурсів, Мінсоцполітики ставило за мету – забезпечити підтримку українцям у складних життєвих обставинах, повернути їхню спроможність жити самостійним економічним життям, спрямувати кожну гривню на допомогу тим громадянам, які її найбільше потребують.

Мінсоцполітики, у свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у т.ч. – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій.