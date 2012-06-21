Підприємці Києва дуже допомагають столичній владі підтримувати соціально уразливих киян у цей нелегкий час. Так, соціально відповідальний бізнес від початку карантину передав місту понад 26,5 тисячі костюмів біологічного захисту, понад 36 тисяч тестів, три лабораторії ПЛР, 19 апаратів штучної вентиляції легень.
Про це під час брифінгу 8 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також було передано понад 360 тисяч респіраторів і медичних масок, велику кількість дезінфікуючих розчинів.
Бізнес надав у користування міській владі 10 автомобілів і пальне для медпрацівників та медзакладів. За рахунок благодійних організацій також відновили роботу кисневих мереж у лікарнях першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.
Допомагають вони і доправляти медиків на роботу і пацієнтів – на життєво важливі процедури (діаліз, хіміотерапію тощо.) Для медиків, які працюють в опорних лікарнях, організували тимчасове безкоштовне проживання у готелях столиці, забезпечили їх гарячими обідами. А деякі мобільні оператори поповнюють медикам рахунки для підтримання безперебійного зв’язку.
Тож столичний голова від щирого серця подякував усім громадським організаціям, благодійним фондам і підприємцям, які разом роблять такі добрі й необхідні справи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»