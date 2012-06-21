Ще до початку карантинних заходів у столиці було майже 70 тисяч людей, які перебували у складних життєвих обставинах. Нині їхня кількість зростає. Але місто їх не залишить і допомагатиме. На цьому наголосив його очільник Віталій Кличко на брифінгу 2 квітня.
Він повідомив, що Єдиний координаційний центр, створений при КМДА, підготував 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності для цих людей, які їм доставлять протягом наступного тижня. А також подякував представникам соціально відповідального бізнесу, громадських і благодійних організацій, які перераховують кошти до ЄКЦ, щоб максимально забезпечити нужденних усім необхідним. Ці кошти спрямовуватимуть на закупівлю продуктів, засобів особистої гігієни, ліків та інших речей першої необхідності.
Віталій Кличко також подякував соціальним працівникам, яких у столиці близько 1,2 тисячі, за їхню щоденну нелегку працю, а також волонтерам, які за покликом серця їм допомагають.
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«Урядового кур’єра»