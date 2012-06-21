Для того, щоб провести відповідні виплати мають відбутися сесії селищних рад і громад. У період карантину особливо збільшується навантаження майже 1,5 тисячі співробітників системи соціального захисту області, які безпосередньо обслуговують літніх людей та осіб з інвалідністю.
«Роботи стало більше. Ми разом з медичними працівниками опинилися на передовій боротьби з короновірусною інфекцією COVID-19», — каже директор обласного департаменту соціального захисту Елеонора Поліщук. За її словами, наразі понад 40 тисяч громадян Луганщини чекають допомоги, яку надають соціальні працівники.
За словами директора обласного департаменту соціального захисту, сьогодні чітко окреслена зона відповідальності кожного органу влади за якісне виконання такої роботи. І обіцяні доплати за працю соціального працівника, особливо в територіальних центрах, повинні здійснювати місцеві органи влади.
«Але поки далеко не всі відпрацьовують ті завдання, які поставлені державою щодо соціальних працівників.
Для того, щоб провести відповідні виплати повинні пройти сесії міських, селищних рад і громад, мають бути збільшені бюджетні витрати. Ці нюанси місцеві органи влади поки що відпрацьовують для того, щоб законно, без порушень провести таку виплату», — Елеонора Поліщук
Обласний департамент наполягає на захисті прав працівників, і вимагає, щоб всі отримали відповідну надбавку у 100% до заробітної плати у зв'язку з тим, що працюють з населенням в складних умовах пандемії.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»