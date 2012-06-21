За результатами досліджень фресок, мозаїк та олійного живопису науковці зробили висновок, що ця духовна історична пам’ятка мала двох замовників: Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого.
Таку інформацію оприлюднила під час прес-конференції гендиректор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.
«Сьогоднішні дослідження дають змогу твердити, що «Софія» дійсно має два ктитора, два періоди. Один з періодів – Володимира Хрестителя, інший – Ярослава Мудрого», – каже Неля Куковальська.
Ще в 2013-14-х роках були знайдені певні нашарування, коли мозаїка викладалась поверх фрески. Під час цьогорічних досліджень такі ж роботи побачили на західних стовпах арки біля карниза.
У 1015-му р. Володимир, який був замовником Софіївського Собору, помер. Ярослав Мудрий прагне якомога швидше завершити опорядження собору. У травні 1018 року – рівно тисячу років тому – храмову споруду освятили. Мозаїку зробити не встигали, тож нанесли фрески. А мозаїчні малюнки продовжили наносити вже на них. Це підтвердили нинішні обстеження.
Реставраційні роботи у Софійському соборі планують завершити до кінця року.