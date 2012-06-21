За даними Центру з вивчення космічних об'єктів в ближньому космосі (CNEOS) NASA, 19 листопада 2019 року в 10:01 за київським часом поряд з нашою планетою пролетить астероїд 2019 WH, розмір якого - 36 метрів.
Астероїд відкритий всього чотири дні тому. У момент максимального зближення його швидкість відносно Землі складе 11 кілометрів в секунду.
У момент максимального зближення відстань від Землі до 2019 WH складе всього 85 тисяч кілометрів, що майже в п'ять разів менше середньої відстані до Місяця (385 тисяч кілометрів). Це другий за розміром космічний камінь, який підійшов настільки близько в цьому році.
Астероїд 2019 WH, що відноситься до групи Аполлона, відкритий всього чотири дні тому. Один оборот навколо Сонця він робить за 708 земних днів, максимально віддаляючись від нього на 334 мільйони кілометрів і наближаючись на 130 мільйонів кілометрів.
За статистикою, щорічно кілька десятків менших астероїдів в діапазоні розмірів від 6 до 12 метрів пролітають повз нашу планету ближче, ніж відстань від Землі до Місяця, проте настільки великий об'єкт, який пролетить від Землі всього за 85 тисячах кілометрів від неї, велика рідкість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»