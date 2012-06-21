В центрі Києва сьогодні, 17 жовтня, перекриють низку вулиць у зв'язку з масовими акціями. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«У зв’язку з посиленими заходами забезпечення публічної безпеки в центральній частині міста 17 жовтня з 06:00 буде перекрито вулиці центральної частини столиці», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, перекриють: вулицю Грушевського — від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро «Арсенальна»; вулицю Інститутська — від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вулицю Липська — від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.
Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному, інформують у КМДА.
Як повідомлялося, 17 жовтня в центрі Києва планують акцію ряд партій та громадських організацій, серед яких партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "Свобода", "Самопоміч", "Громадянська позиція", Центр протидії корупції, рух "Чесно". Організатори акції назвали три головні вимоги, які висуватимуть до української влади. Йдеться, передусім, про реформу виборчої системи, яка передбачатиме перехід до пропорційної системи виборів з відкритими списками, обмеження депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду.