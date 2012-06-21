7 липня – День Івана Купала – найбільш загадкове, таємниче і містичне народне свято, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. З давніх часів наші предки відзначали Купала в день сонцестояння, воно служило поклонінню всемогутнім богам «Ярилу» і «Купалі», котрі володіли величезною життєдайною енергією, що дає життя і родючість всьому живому на землі. Люди щиро вірили, що в купальську ніч (з 6 на 7 липня) вся навколишня природа наділяється чарівною силою, здатна розмовляти і передбачати майбутнє.
Свято починалося ввечері, напередодні Купала. Основним стрижнем, довкола якого відбуваються дійства, є купальський вогонь, який символізує сонце-зародок у материнському лоні. Він має горіти цілу ніч – від заходу Сонця-Ярила в лоно Матері-Землі (смерті) до сходу (народження) Купала. Перед запаленням вогнища чотири чоловіки зі смолоскипами стають квадратом навколо хмизу, що позначає чотири сонця (чотири пори року). Потім всі сходяться до хмизу і запалюють вогнище, що символізує «сонячне сплетіння».
Ворожіння на священному багатті – один із найулюбленіших ритуалів купальської ночі. Чарівне полум’я багаття, що висвітлює темряву, створює магічну атмосферу і енергетичне поле для ворожінь. Щоб дізнатися, що готує доля найближчим часом, слід з розбігу перестрибнути через вогонь купальського вогнища. Коли язики полум’я НЕ доторкнулися до вас – це добрий знак успіху в любові і пророкування швидкого весілля і щасливого сімейного життя. А якщо вогонь зачепив ноги або одяг, вам обіцяно чимало життєвих випробувань і розчарувань у коханій людині. У надвечір’я дівчата гадають на судженого – кидають у воду свої вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок здавна вважається символом нескінченності всесвіту, кругообігу сил, закладених в природі і оберегом від нечистої сили, псування і пристріту. Перед заходом сонця загадайте на свого судженого і опустіть вінок пливти по воді:
♦ одразу потоне вінок – не бачити заміжжя, суджений або розлюбить, або обдурить;
♦ розплететься вінок на воді в цьому році не для вас зіграють «Марш Мендельсона»;
♦ повернеться вінок до вашого берега – не чекайте весілля в цьому році;
♦ попливе вінок до дальнього берега – чекайте судженого з того боку і весілля.
Коли ігрища стихають, люди від вогнища запалюють свічки на заготовлених зарання кошиках-віночках і йдуть до річки, щоб пустити їх водою й ушанувати предків.