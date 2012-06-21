Сьогодні виповнюється 95 років від дня народження королеви Єлизавети ІІ, і після майже семи десятиліть перебування на троні вона є найдовшим монархом в історії Великобританії.

Для Сполученого Королівства є великою гордістю, що глава держави, найвідоміша жінка у світі, є прикладом і натхненням для мільйонів.

Єлизавета народилася в 1926 році в родині, що належала до правлячої Віндзорської королівської династії. Втім, ніщо не віщувало дівчинці королівства, аж поки у грудні 1936 року її дядько, король Едвард VІІІ не зрікся престолу заради жінки яку кохав набагато сильніше за корону і владу. Отже, трон посів її батько – принц Альберт, герцог Йоркський, який став англійським королем Георгом VІ.

У королівській родині було двійко дівчаток. Старша Єлизавета і молодша Маргарет. Старшу доньку батько називав «своєю гордістю», натомість молодшу – «своєю втіхою». До уваги оточуючих і ЗМІ Лілібет (так у родині називали Єлизавету, яка досить довго не могла правильно вимовляти власне ім’я) звикла з дитинства. У квітні 1929 року портрет трирічної принцеси прикрасив обкладинку журналу «Тайм». Під час війни вона працювала механіком-водієм санітарного автомобіля у резервному батальйоні, отримала звання лейтенанта.

Звістка про смерть батька короля Георга VІ наздогнала Єлизавету в Кенії, де вона разом із чоловіком перебувала на відпочинку. Сталося це 6 лютого 1952 року. З трапа літака вона вже сходила як нова королева Великобританії. 2 червня 1953 року Єлизавета була коронована у Вестмінстерському абатстві.

Відтоді протягом 69 років вона знаходиться на престолі і є на сьогодні найстарішим правлячим монархом у світі. Єлизавета II є главою Британської Співдружності націй і королевою 15 незалежних держав (серед них Канада, Австралія, Нова Зеландія), а також главою англіканської церкви і верховним головнокомандувачем збройними силами Великобританії.

Її величність любить коней і собак породи коргі, займається садівництвом. У неї фантастична витримка та самовладання. Вона вміє тримати удар, адже у Її величності є не тільки вірні піддані, але й недоброзичливці – ті, хто в розпалі демократичних віянь волів би позбутися всіляких там королів і принцес, вважаючи це рудиментом минулого. Утім, Єлизавета ІІ впевнена, що інститут конституційної монархії це один із наріжних каменів колись Британської імперії, а тепер просто Сполученого Королівства: прем’єри приходять і йдуть, а монархія залишається.