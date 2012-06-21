Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській області, яка за всіма показниками займає лідируючі позицію з розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, запуск центру підтримки підприємців «Дія. Бізнес» став не лише значною подією, а й свідченням готовності бізнесу регіону до впровадження цифрової трансформації. Тим паче, що регіон останніми роками стрімко розвивав ІТ-сферу, яку на сьогодні визнано однією з кращих за рівнем піднесення в Україні.
Харківський офіс «Дія. Бізнес» надав можливість кожному підприємцю отримати тут грунтовні та різнопланові консультації щодо розвитку бізнесу, чому сприяє облаштована консалтингова зона для представників мікро-, малого та середнього бізнесу.
Для підприємців-початківців, котрі лише відкрили свою справу або ж іще не долучилися до опанування новітніх ІТ-технологій у центрі створено умови для навчання на системних освітніх програмах і відвідин воркшопів, майстер-класів. Також тут можна скористатися поп-ап локацією для тестування власного продукту.
Олексій Кучер повідомив, що сьогодні розглядається можливість відкриття подібних центрів у районах області. Зокрема, наразі, йдеться про Харківський та Дергачівський райони, де вже визначаються придатні для центрів приміщення та йде підготовка до їх ремонтів.