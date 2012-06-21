Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, 15 червня, Україна поновлює міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, посилаючись на міністра Владислава Криклія.
Однак таке сполучення буде лише з тими аеропортами Європи, Азії, Африки та Америки, які відкрили їх напередодні.
Так, за інформацією Міністерства інфраструктури, з 15 червня українські пасажири можуть купити квитки та полетіти з українських міст до Албанії, Туреччини (на місці тестування на COVID-19) та США. Примітно, що в ці країни українці можуть подорожувати без двотижневих карантинних обмежень.
Також відкрили свої аеропорти міста Великої Британії. Проте пасажирам там треба обов’язково пройти карантин упродовж 14 днів.
Як повідомляє міністерство, також з 27 червня туристи та люди, які подорожують у власних справах чи по роботі, можуть літати до аеропортів Тунісу. Там на місці вони повинні пройти тестування на COVID-19.
Грузія та Греція прийматимуть українських туристів з 1 липня. Щодо якихось обмежень по прильоту наших громадян до аеропортів цих країн поки що не відомо.
Також Владислав Криклій повідомив, що Україна відкрила пункти пропуску у вітчизняних аеропортах для тих іноземних громадян, які живуть у державах, де немає значного поширення інфекції COVID-19.