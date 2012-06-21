Після суворого місячного посту мусульмани можуть споживати їжу, яку люблять. Але починають розговіння, як правило, молочними продуктами та фруктами.
У 2017 році Рамадан розпочався 26 травня. Протягом усього місяця віруючі тримали строгий піст (саум). До настання темряви мусульманам не можна ні їсти, ні пити, ні курити, ні займатися сексом, ні навіть приймати ліки (закапувати ліками очі і полоскати рот). Мета таких випробувань – знайти духовну і тілесну чистоту перед Аллахом.
Уразу-байрам зазвичай святкують два-три дні, і йому передують спеціальні приготування.
Наприклад, віруючі заздалегідь купують обновки для себе і подарунки для близьких. Свято розговіння прийнято зустрічати у всьому новому, причому в будинку теж обов'язково змінюють все, що зносилося за попередній рік: ковдри, подушки, штори, скатертини.
Напередодні свята в мечетях відбуваються нічні намази – «таравіх намаз». Ніч перед святом треба провести в додаткових молитвах. Згідно з Кораном, серце того, хто проведе ніч перед двома святами (Ураза-байрам і Курбан-байрам) в молитві, не помре в Судний день. Причому намаз здійснюють тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і готують святковий обід.
На Ураза-байрам прийнято відвідувати родичів, друзів, дарувати подарунки, відвідувати могили померлих батьків. Особам, які потребують обов'язково дають милостиню, а дітей пригощають цукерками.
У мусульманських країнах Ураза-байрам є державним святом і вихідним днем.