Сьогодні, 31 січня, Землю накриє потужна магнітна буря, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску. Рекомендується під час магнітних бур пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.
Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.
Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).