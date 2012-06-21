Студент 4 курсу Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової Олексій Фатєєв завітав до рідного селища і представив сольну програму в місцевих будинках культури. Як повідомляє Марківська райрада на сторінці у Фейсбуці, враження від концерту в людей були дуже приємні.
Олексій Фатєєв першу значну перемогу здобув на конкурсі у болгарському місті Варна, де став лауреатом ІІІ ступеня. Потім узяв участь у Всеукраїнському конкурсі в Полтаві і посів 2 місце. А вже в Києві на міжнародному конкурсі «Музичне мистецтво ХХІ століття» нарешті став першим. У найближчих планах, поділився Олексій, — успішно закінчити академію і стати відомим українським оперним співаком й прославляти рідну землю.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»