«Солодка зброя» від пані Галини їде на передову» — саме з таким гаслом пройшов день в об’єднаному центрі цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ».
Завдяки старанням помічників — дівчат «Кухні з оазису» військові отримали чергову партію пиріжків, домашньої випічки та різних смаколиків. Особливо доклала зусиль майстриня Галина Алхимова, яка не тільки спекла, а й висловила воїнам щирі та сердечні побажання берегти країну. Ще теплими смачні пиріжки та усю смакоту офіцери ЦВС відвезли бійцям «у полях» — біля населених пунктів Кримське та Новотошківське.
Також на передову доправили малюнки учнів Рубіжанської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Дитячі привітання дозволили бійцям відчути шану і повагу дітей до професії військового та нагадали воїнам про рідні домівки.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»