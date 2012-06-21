Новорічно-різдвяна пора — не лише гостини, святкування, а й час творити добро. Ірина Крупа цей життєвий постулат знає з дитинства. Мешкає вона, як і всі її діди-прадіди, бабусі-прабабусі, батьки, у селищі Велика Березовиця неподалік Тернополя. Хоч Ірина працює помічницею начальника головного управління ДСНС України в Тернопільській області з питань зв’язків зі ЗМІ, вона підполковник служби цивільного захисту, кулінарії не зраджує, дуже любить готувати різні страви з м’яса й риби, випікати солодощі.

Незадовго до Дня Святого Миколая Іринин чоловік поцікавився, якого подарунка чекає від Чудотворця. Тоді подумала: нині люди засмучені поширенням коронавірусної інфекції, то хотіла б дарунок не для себе, а для когось. І запропонувала купити продукти для випікання печива, аби пригостити ними жителів Великоберезовицької об’єднаної територіальної громади. Надихнуло Ірину на цю справу й те, що її рідне селище торік стало центром ОТГ. На таку новину вона чекала кілька років, бо до створення Великоберезовицької громади чимало зусиль доклав її чоловік Любомир.

Кажуть, Святий Миколай виконує всі бажання. Тож Ірина разом з Любомиром узялися втілювати задумане. У крамниці придбали курагу, родзинки, імбир, цукати, ванільний цукор, цинамон, смалець, мед, шоколад, дріжджі, розпушувач та інші складники для випічки. Мішком цукру запаслися ще влітку, а борошном — восени. Чоловік налущив волоських горіхів, вирощених у власному саду. Масло, яйця й продукти, які псуються швидко, купували за потреби. Не забули підготувати упаковку й навіть наліпку «Щаслива громада».

У День Святого Миколая Ірина друзів у соціальній мережі повідомила, що Великий дарувальник подбав для неї про відповідні продукти та кондитерські інструменти й приладдя для випічки, тож вона розпочинає десятиденне випробовування для себе. Розпочала доброчинну декаду з випікання сухого смачного та поживного італійського біскоті з горішками, родзинками й цедрою апельсина. Обрала таке печиво, бо воно не псується кілька місяців і добре смакує з кавою, чаєм чи гарячим молоком.

Наступними днями взялася за виготовлення німецького штолена, англійських кексів, печива «Мазурка». Один вечір присвятила медово-імбирним пряникам, форми для них підбрала найрізноманітніші. Не могла не порадувати «Старосвітським» — печивом, які березовицькі господині пекли на свята. Десятого дня свого марафону вмілу пекарку, як сама підкреслила, вистачило на «пухкенький, солоденький, пахучий» пірник, який широкому загалу більше відомий як медівник.

За десять днів Ірина Крупа спекла 18 кілограмів солодощів. Остаточна сума, витрачена на закупівлю складників, вимірюється в тисячах гривень, не кажучи вже про важку працю та недоспані ночі. Адже роботи і домашніх справ ніхто не скасовував. Але чоловік Любомир допомагав поратися по господарству, син прикрашав і розфарбовував печиво. А за випікання бралася лише сама.

Різдвяного тижня пекарка разом з чоловіком розвозила селами рідної громади подарунки.

На Святвечір за давнім звичаєм Іринина сім’я збереться на вечерю у власній хаті, а потім, як і годиться, всі разом підуть колядувати, святкувати до рідних. Різдво спонукає творити добро, не забувати про людей, що потребують, святкувати весело, радісно, прославляючи народження Христа.