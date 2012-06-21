У гонитві за ідеальною засмагою дівчата йдуть на багато жертв. Найчастіше представниці прекрасної статі вибирають найшвидший шлях – домашній солярій. Мало хто знає, що ця «сонячна труна» смертельно небезпечна для людського організму. Апарат на 90% збільшує ризик розвитку онкології.
Американська модель Беверлі Доддс, яка зараз бореться з раком, поділилася своєю невтішною історією «швидкої засмаги».
«У 20 років мені запропонували рекламувати солярій, а замість оплати подарували апарат додому. Я була справжньою наркоманкою засмаги, тому випікала себе не менше 2 годин за раз. У той час в клубах здоров'я просували ці сонячні шезлонги, які можуть дати гарне тіло за короткий період, тому я не сумнівалася в правильності своїх дій. І ось через 36 років я розплачуюся за свою легковажність. Ракові клітини захопили мій організм, а моє тіло має вигляд клаптикової ковдри. Неспроста солярій має форму труни, адже він смертельно небезпечний», – заявляє постраждала.
Модель показала жахливі наслідки солярію на своїй шкірі. У віці 33 років у неї з'явилися червоні плями на руках і ногах. Австралійський доктор повідомив, що це форма раку перед меланомою, яка дуже швидко поширюється в кровоносній системі.
Беверлі Доддс вже 20 років бореться з онкологією. За її словами, кожен рух спричиняє сильний біль, вона постійно в агонії.
Модельна кар'єра дівчини закінчилася: через шрами вона не може навіть носити сукні, тому що потрібно максимально прикривати ноги.
Американка додала, що багато чого б віддала, аби повернутися в молодість і викинути солярій. Це сама нездорова річ, яку можна придумати. Медики також рекомендують утриматися від штучних сонячних ванн. Перед подібною процедурою необхідно пройти обстеження організму, щоб запобігти ризику розвитку онкології. І варто пам'ятати, що навіть «найшоколадніша» засмага не варта загрозі здоров'я і життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»