«Світло в тунелі» — таку назву має збірка сонетів херсонського письменника Валерія Кулика, яку було нещодавно презентовано в Національній спілці письменників України. Це перша книжка, видана в межах обласної програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017—2020 роки. Одна з цілей програми — популяризація українськомовних творів письменників, які живуть і творять на межі з окупованим Кримом.
«Книжки видають коштом обласного бюджету. Заплановано видання творів Анатолія Кичинського, Анатолія Марущака, інших поетів і прозаїків сонячної Херсонщини. Моя ж книжка вийшла накладом 600 примірників, які заплановано передати в бібліотеки. Чому «Світло в тунелі»? Це сподівання, що на кожну людину очікує благодатне світло, яке допоможе досягти миру», — розповів Валерій Кулик.
У книжці поезій, почуттєва гама яких навіяна суперечливими подіями сучасного світу, Валерій Кулик, визнаний майстер сонета — непростого поетичного жанру — виклав емоції, бачення подій, що відбуваються в суспільному житті України.
Поетеса Валентина Козак зауважила, що Валерій Кулик своїм поетичним і перекладацьким доробком заслуговує, щоб його висунути на здобуття премії імені Максима Рильського:
«Творчий доробок Валерія Кулика поповнився такою гарною книжкою. Її видано в цікавому дизайні, зручному для читання. Це вищий клас — писати сонети. Поезія має дивувати, ось Валерій Кулик нас і дивує поезією свого степового краю. Та й не тільки Херсонщини. У книжці вміщена вся Україна. І це не випадково — «Світло в тунелі». Книжка болюча — це вірші, присвячені волонтерам, Тарасові Шевченку, нашим Героям Небесної Сотні. Болить йому душа України, він українець-патріот, як і його брат, і радію з того, що книжка не буденна, вона підносить душу до вершин співчуття, любові, милосердя. А також тут є й прекрасні поетичні рядки про кохання».