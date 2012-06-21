У штаб-квартирі Sony у Токіо показали «друге пришестя» собачки-робота на ім'я Aibo. Цуценя прокидається, потягується, встає на лапки, махає головою, вклоняючись вітається з господарем, а під час погладжування шийки, «стриже» вухами і робить задоволену посмішку, гавкає, водить зіницями і грається в «долоньки».
Aibo також уміє ходити, «бачити» предмети, які його оточують за допомогою відеокамери та інфрачервоних датчиків відстані, розпізнавати команди і людей. Робот є повністю автономним: він може вчитися і розвиватися, ґрунтуючись на бажаннях свого господаря.
«Настрій» Aibo може змінюватися в залежності від навколишнього оточення. Інстинкти дозволяють Aibo рухатися, грати зі своїми іграшками, задовольняти свою цікавість, спілкуватися з господарем, самостійно підзаряджатися і прокидатися після сну. Розробники стверджують, що Аibo має шість емоцій: щастя, смуток, страх, антипатію, подив і гнів. Ось така вона японська механічна іграшка.