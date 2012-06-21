Використання сонячних панелей стрімко набирає популярності серед населення. У другому кварталі цього року ще 1107 родин перейшли на використання енергії сонця, що вдвічі більше, ніж у першому кварталі цього року.
Станом на кінець першого півріччя 2018-го вже 4660 приватних домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю майже 90 МВт. Інвестиції становили близько 88 мільйонів євро.
«Така активність населення приємно вражає і доводить, що у червні 2015 року ми запровадили ефективний стимул — прив’язаний до курсу євро «зелений» тариф для приватних СЕС потужністю до 30 кВт», — пояснив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Лідери за кількістю встановлених приватних сонячних електростанцій —Київська, Дніпропетровська й Тернопільська області, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Окрім очевидних переваг СЕС для населення, сонячні станції приватних домогосподарств — чудовий приклад розподіленої генерації, що позитивно впливає на збалансовану роботу енергосистеми. Високий попит домогосподарств на сонячні панелі стимулює бізнес встановлювати вітчизняні виробничі потужності в цій галузі.
У березні цього року в місті Енергодар на Запоріжжі розпочав роботу завод, що успішно виробляє сонячні панелі для населення та бізнесу. Саме завдяки таким потужностям створюються додаткові робочі місця, активізується бізнес у суміжних галузях, зростають надходження до місцевих бюджетів.