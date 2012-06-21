Майже 7,5 тисячі українських родин встановили у своїх домогосподарствах сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю майже 160 МВт, інвестувавши 151 мільйон євро. «Понад половину всіх СЕС — майже 4500 — встановлено у 2018 році. Це більш ніж удвічі перевищує показники 2017 року (1901 родина)», — зазначив голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Найбільше їх нині у Дніпропетровській (882), Київській (838), Тернопільській (664), Івано-Франківській (484) та Кіровоградській (469) областях.
Попит на сонячні панелі засвідчує, що 2015 року на законодавчому рівні було ухвалено ефективні рішення, повідомляє прес-служба відомства. І нині це дає населенню змогу встановлювати СЕС до 30 кВт та реалізовувати надлишок електроенергії за зеленим тарифом. Люди менше платять за електроенергію, відкривається ринок збуту для заводів із виробництва такого обладнання. У Верховній Раді до другого читання готують законопроект, який даватиме змогу встановлювати СЕС потужністю до 50 кВт.