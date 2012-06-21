Аж не віриться, що цей надсучасний дитсадок із сонячними колекторами на даху в селі Бистричі Березнівського району ще два роки тому в буквальному сенсі поїдали грибок і сирість.
Рятівним кругом став проект ЄС — ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3». Тож директор закладу Лариса Жук підготувала всі документи для утеплення фасаду: саме цей вид робіт передбачає найбільший внесок від грантодавця — на рівні 10 тисяч доларів і співфінансування обласного, районного бюджетів і самої громади.
«З односельцями було найскладніше. Люди підозрювали, що їхні гроші підуть у чиюсь кишеню, тож доводилося ходити від хати до хати, пояснювати, переконувати. Коли недовіру подолали, вдалося зібрати 22 тисячі гривень, — розповідає директорка. — 171 тисячу надав районний бюджет, 31 тисячу — обласний, а загалом вартість проекту становила майже 432 тисячі гривень. До речі, контролювала утеплення вся громада. Тож до наступного нашого проекту — реконструкції даху довіри було вже значно більше».
Тож його покрили новою металочерепицею, встановили всесезонну систему для підігріву води сонячними колекторами вакуумного типу на 150 літрів. Це дає змогу мати гарячу воду влітку і в міжсезоння, взимку ж допомагає ще й електропідігрів. Тобто 60 малих бистричан тепер не мерзнуть.
Активна бистрицька громада, яка здобула унікальний досвід об’єднання задля спільної справи, мріє про нові проекти, що змінять на краще її життя.
«Людей, які пройшли разом з нами цей шлях, сміливо можна назвати агентами змін, — каже координатор програми ЄС — ПРООН на Рівненщині Ольга Кашевська. — І таких на Рівненщині вже понад 7 тисяч у різних районах. Є тенденція: активніші люди живуть саме в небагатих громадах».