Перші 18 ветеранів російсько-української війни і 13 внутрішньо переміщених осіб отримали сертифікати про здобуття нових професій — монтажника та проєктувальника сонячних електростанцій. Для багатьох із них це не просто новий фах, а спосіб продовжити служіння Україні у цивільному житті.

Сонячні електростанції (СЕС) стають дедалі важливішим елементом енергетичної системи країни, особливо в умовах відімкнень електроенергії та блекаутів. Попит на встановлення СЕС зростає настільки стрімко, що на ринку вже не вистачає кваліфікованих фахівців. Саме тому освітні ініціативи благодійного фонду RePower Ukraine, зокрема курс «Сонячний РеСтарт 2025», відіграють важливу роль у розв’язанні цієї проблеми.

«Сонячний РеСтарт 2025» дав змогу ветеранам і ВПО опанувати нову професію монтажника або проєктувальника СЕС. Мета проєкту — не лише сприяти енергетичній незалежності України, а й підтримати тих, хто шукає роботу після повернення із фронту або вимушеної міграції.

Навчальна програма для монтажників охоплювала знання про складові СЕС, принципи підбору обладнання та правила під’єднання. Випускники пройшли і практичний етап: монтували сонячні панелі, працювали із кріпленнями, збирали повноцінну станцію на похилій поверхні.

Проєктувальники навчалися довше — їм необхідно було опанувати вміння розміщувати панелі на різних типах поверхонь: від пласких дахів багатоповерхівок до похилих дахів приватних будинків і наземних конструкцій. Найбільший виклик — точно розрахувати кількість панелей, щоб запобігти перевантаженню або нестачі генерації.

«Ми проводимо цей курс уже втретє і з кожним набором отримуємо дедалі більше заявок. Люди пояснюють свою мотивацію бажанням допомагати державі, відновлювати енергетику України. На мою думку, це не випадково, адже бути монтажником або проєктувальником СЕС означає впливати на розвиток країни, її енергетичну незалежність»,— каже Володимир Крижановський, менеджер освітніх проєктів БФ RePower Ukraine.

Щоб випускникам було легше знайти роботу,RePower Ukraineорганізував нетворкінг з роботодавцями. Студенти пройшли тренінг зі складання резюме, які згодом було розіслано компаніям, що працюють у галузі проєктування та монтажу СЕС.

«Цей проєкт — важливий крок до створення можливостей для наших ветеранів, а також внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли не лише здобути нові професії, а й пройти перекваліфікацію або поглибити свої знання, ставши важливою частиною енергетичної незалежності України. Сонячні електростанції стають ключовим елементом на шляху до сталого енергозабезпечення країни, і я пишаюсь тим, що наші ветерани активно беруть участь у цьому інноваційному процесі. Вони завжди на передовій змін, і нині, вкладаючи власні сили та досвід, допомагають Україні ставати енергонезалежною»,— зазначила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Проєкт втілює благодійний фонд RePower Ukraine у партнерстві з Mercy Corps.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів