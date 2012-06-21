Сонячний зонд NASA «Паркер» перебував в ідеальній точці, щоб відобразити комету C/2020 F3 (NEOWISE) 5 липня після проходження нею перигелію – точки орбіти, найближчої до Сонця.
Зображення, представлене на сайті NASA, зробив прилад WISPR, встановлений на борту зонда. Невелика чорна структура біля лівого нижнього кута знімка викликана частками пилу, що потрапив на об'єктив тепловізора.
Ще одне зображення було оброблено для збільшення контрастності і зменшення надлишкової яскравості від розсіяного сонячного світла. На знімку розкривається більше деталей у хвостах комети.
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Більш широкий нижній хвіст складається з частинок пилу і тягнеться уздовж орбіти комети, більш вузький і блакитний хвіст складається з іонів, що утворюються з атомів і молекул газів під дією ультрафіолетового випромінювання Сонця.
Знімки Parker Solar Probe, мабуть, показують розрив в іонному хвості. Це може означати, що комета NEOWISE має два іонних хвости на додаток до свого пиловим хвоста, хоча вченим потрібно більше даних і аналізу, щоб підтвердити цю гіпотезу.
Комету C/2020 F3 вперше виявили 27 березня 2020 року з допомогою телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), який і дав їй другу назву.
Комету можна спостерігати в Північній півкулі від екватора до 60-ї паралелі північної широти. Найкращі умови її видимості будуть 20 липня, коли NEOWISE увійде в сузір'я Великої Ведмедиці при блиску +3 зоряної величини.
Нині комета рухається повз Землю і повинна досягти своєї найближчої точки 23 липня.
Це приблизно в чотири рази далі, ніж Місяць.
Люди повідомляли, що спостерігали за NEOWISE неозброєним оком, але бінокль все ще буде дуже корисний.
Комету видно з середніх північних широт, включаючи Великобританію і США.
Однак, пролетівши повз, комета обернеться навколо Сонця і повертатися знову лише через 7000 років.
Наразі NEOWISE рухається в сузір'я Рисі і скоро її буде видно всю ніч.
Є багато додатків для смартфонів, які можуть вказати вам правильний напрямок сузір'їв на небі.
NEOWISE знаходиться низько в небі, тому може бути прихована верхівками дерев та іншими об'єктами на горизонті.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»