Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Урожаї соняшнику на Черкащині, починаючи з 2000 року, неухильно зростають. Приміром, торік у середньому по області цієї технічної культури зібрали по 33 центнери з кожного гектара. Зростання відбувається завдяки впровадженню нових технологій, використанню гібридів, які мають потужну генетику, та своєчасному внесенню добрив.
Радують хліборобів соняшникові плантації й нинішнього року. Під цією культурою в області зайнято рекордну площу — майже 217 тисяч гектарів. Посіяні у ранні строки, рослини нині перебувають у доброму стані, відмінно розвиваються. Сприяють цьому тепла погода та періодичне випадіння дощів.
Як повідомив головний синоптик області Віталій Постригань, агрометеорологи обласного гідрометцентру, обрахувавши основні метеорологічні фактори, прогнозують середньообласний урожай соняшнику в межах рекордних значень — близько 32 центнерів з гектара. А валовий збір, з урахуванням засіяних площ, може становити близько 690 тис. тонн.