Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Все йде до того, що знаменитий на всю Україну і не тільки Національний Сорочинський ярмарок у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області цьогоріч не відбудеться, хоча ще недавно ми повідомили про його відкриття, за традицією 18-19 серпня. Причиною можливого скасування організатором найбільшого в країні торговища став спротив частини жителів села Великі Сорочинці, які збирають підписи за відміну ярмарку через боязнь заразитися коронавірусом. Тому, що хоч на Полтавщині внутрішньообласного розповсюдження цієї смертельнонебезпечної інфекції й не зафіксовано, проте на ярмарок можуть приїхати уражені нею люди з інших областей, і тоді біди не уникнути.
Такої ж думки дотримується і обласна влада, й на це є підстави. Щодня засоби масової інформації повідомляють про все нові випадки зараження COVID-19 та про смерть від нього. Тому представників влади можна зрозуміти, хоча офіційного повідомлення про те, що ярмарку у Великих Сорочинцях точно не відбудеться, на сайті організаторів заходу покищо немає.
Раніше ми повідомляли наших читачів, що з 7 липня організатор торговища – ТОВ «Сорочинський ярмарок» був готовий почати прийом заявок від потенційних учасників. Наразі він розіслав протилежне за змістом повідомлення.
ТОВ «Сорочинський ярмарок» влаштовував ярмарки у Великих Сорочинцях із 1999 року.