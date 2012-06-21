Сорочинський ярмарок відбудеться 22-27 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району, що на Полтавщині. На кожен день ярмарок заплановано два виступи зірок.

Організатори розповіли, хто виступатиме та вартість квитків на концерти. А вхід на сам ярмарок – безкоштовний.

Так, у дні відкриття, закриття та передостанній день ярмарку ціни найвищі — 150 гривень. В інші дні зіркові заходи можна відвідати за 100 гривень. Кожен концерт триватиме з 20 до 22 години.

Програма Сорочинського ярмарку:

22 серпня виступатимуть гурт "Клей угрюмого" та Тіна Кароль. Вхід: 150 грн.

23 серпня — Олександр Порядинський, Оля Полякова. Вхід: 100 грн.

24 серпня — гурт "Шосте чуття", Ірина Білик. Вхід: 100 грн.

25 сепрня — гурти "BARAHTA" і "Пара Нормальних". За вхід візьмуть 100 грн.

26 серпня — етно-гурт "Євшан-Zillya", а також DZIDZIO. Вхід: 150 грн.

27 серпня виступатимуть гурт "Бессарабія" та Олег Винник. Вхід: 150 грн.

Повну програму Сорочинського ярмарку можна переглянути на офіційному сайті