Сорочинський ярмарок відбудеться 22-27 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району, що на Полтавщині. На кожен день ярмарок заплановано два виступи зірок.
Організатори розповіли, хто виступатиме та вартість квитків на концерти. А вхід на сам ярмарок – безкоштовний.
Так, у дні відкриття, закриття та передостанній день ярмарку ціни найвищі — 150 гривень. В інші дні зіркові заходи можна відвідати за 100 гривень. Кожен концерт триватиме з 20 до 22 години.
Програма Сорочинського ярмарку:
22 серпня виступатимуть гурт "Клей угрюмого" та Тіна Кароль. Вхід: 150 грн.
23 серпня — Олександр Порядинський, Оля Полякова. Вхід: 100 грн.
24 серпня — гурт "Шосте чуття", Ірина Білик. Вхід: 100 грн.
25 сепрня — гурти "BARAHTA" і "Пара Нормальних". За вхід візьмуть 100 грн.
26 серпня — етно-гурт "Євшан-Zillya", а також DZIDZIO. Вхід: 150 грн.
27 серпня виступатимуть гурт "Бессарабія" та Олег Винник. Вхід: 150 грн.
Повну програму Сорочинського ярмарку можна переглянути на офіційному сайті.