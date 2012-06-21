Шовкову сорочку-жилет, в яку був одягнений англійський король Карл I під час страти, восени покажуть громадськості. На одязі, ймовірно, залишилися плями крові монарха. Це буде частиною виставки про публічні страти, яка відбудеться у британській столиці.

30 січня 1649 року Карла І було страчено у Вайтхоллі. У передсмертній промові Карл І заявив з ешафоту натовпу: «Я маю сказати вам, що ваші вільності та свободи полягають у наявності уряду, у тих законах, які найкращим чином забезпечують вам життя і збереження майна. Це відбувається не через участь в управлінні, яке у жодному разі вам не належить. Підданий і володар — це абсолютно різні поняття».

За кілька хвилин до страти Карл I продовжував відстоювати абсолютизм з такою самою впертістю, як і в роки найбільшого розквіту своєї могутності. Останньою його фразою було: «Пам'ятайте!»

Після страти кат підняв голову колишнього короля, але слова «ось голова зрадника» (традиційні під час страти зрадників і ворогів держави) не вимовив.

Сучасники відзначали близький до шокового стан натовпу. У безпрецедентному жесті, голову короля пришили до тіла, щоб родичі мали змогу гідно попрощатися і поховати монарха.

Сорочка, в яку був одягнений король у останній день свого життя, зараз перебуває серед експонатів Національного Лондонського музею і стане частиною великої виставки.

Король Карл I намагався нав’язати Англї непопулярну релігійну політику і керував країною як абсолютний монарх, що призвело до громадянської війни (1642 р).

Карл І змовившись із шотландцями, закликав їх вторгнутися в Англію, намагаючись відновити старий порядок. Однак, королівські війська були переможені Олівером Кромвелем, і цей рух розпочав низку подій, які завершилися смертним вироком Карлу I. Король зазнав поразки від парламентарської армії і був ув'язнений.

День страти Карла I був посеред зими, і монарх попросив одягнути дві сорочки, щоб не тремтіти від холоду, і щоб його вороги не сприймали це як страх. Елемент одягу, який зберігає музей, – це ручної роботи в'язаний синьо-зелений шовковий одяг, Карл І носив його як жилет.

Мериель Джетер, куратор Лондонського музею, розповіла The Guardian, що «цю нижню білизну було б добре одягнути в січні, оскільки це в'язаний шовк, тому це був би теплий одяг».

Як повідомляє Daily Mail, «після обезголовлення монарха його тіло роздягли, а предмети одягу роздавали присутнім». Вважається, що сорочку отримав королівський лікар, який був присутній під час страти Карла I. Сорочка монарха зберігалася у власності приватних осіб до 1925 року, коли її передали Національному музею Лондона з приміткою, що підтверджує її історичне значення.

Дослідники поміщали сорочку під ультрафіолетове світло для виявлення плям крові. Пані Джеатер розповіла The Guardian, що УФ- інфекція викликала флуоресценцію, яка «з’являється від поту чи блювоти, але не від крові». Плями також проаналізували в криміналістичних лабораторіях у 1959 та 1989 роках, щоб визначити, чи є в них кров, але результати не були переконливими.

Подальші дослідження вчені припинили через крихкість матеріалу. Шовкова сорочка зберігалася в обмеженій зоні Лондонського музею через її вік та історичне значення.

Сорочка короля – не єдиний експонат, який належав Карлу I, і зберігається в музеї. Повідомляється, що в музеї зберігаються «рукавички, кришка, фрагменти плаща та хустинка», які належали королю і які він, можливо, носив з собою у день, коли був обезголовлений.

Ці предмети також будуть виставлені на показ громадськості разом із заплямованою кров’ю сорочкою під час запланованої виставки. Ніхто абсолютно не є впевненим, що ці речі справжні, і належать страченому королю. Але існує сильна традиція, яка стверджує, що це саме так.

Організатори виставки кажуть, що речі страченого короля допоможуть розповісти історію однієї із найвідоміших страт в Англії. На виставці будуть представлені предмети публічних страт з 1196 по 1868 рік, історії страчених та їхніх родин.

Публічні страти століттями були невід'ємною частиною життя Лондона. Пані Джетер сказала Sky News, що вони «вбудувались у ландшафт та культуру» міста. Голови злочинців і зрадників у середні віки і в період Тудора зазвичай настромлювали на палі на Лондонському мосту.

Люди регулярно відвідували ці криваві місця, і, як очікувалося, демонстрували огиду і зневагу засудженим на смерть. Очікується, що виставка з сорочкою Карла I відкриється в Національному музеї Лондона восени 2020 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»