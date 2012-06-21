В Україні з 1 січня 2018 року набрав чинності закон про сортування сміття, а також забороняє поховання неперероблених (необроблених) побутових відходів.
Згідно з документом, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових повинні збиратися окремо від інших видів.
Небезпечні відходи повинні відділятися на етапі збирання чи сортування і передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
Перевезення побутових відходів повинні здійснюватися спеціально обладнаними транспортними засобами. Захоронення побутових відходів дозволяється лише на спеціально обладнаних для цього полігонах / звалищах.
Термічна обробка (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах.
Невиконання цих вимог загрожує штрафом, повідомив начальник управління благоустрою територій Максим Барінов.