У рамках проекту «Eco-clean 2» низка шкіл міст Буринь, Ромни та Роменського району, смт Липова Долина і Недригайлів Сумської області одержали контейнери для роздільного збирання ПЕТ-пляшок.
Відтепер тамтешні школярі привчаються сортувати сміття, усвідомлюючи важливість бережливого ставлення до навколишнього довкілля.
На Сумщині фахово і постійно працюють над цією проблематикою.
Так, на початку нинішнього року у згаданих навчальних закладах відбувся відповідний екологічний семінар, під час якого педагоги отримали необхідні практичні матеріали, консультації, роз’яснення тощо.
У найближчих планах – екскурсія на сортувальний завод, аби учні на власні очі побачили роботу лінії, як із пластикових пляшок одержують корисний матеріал, а навколишнє середовище зберігається від їхнього шкідливого впливу.
А в обласному центрі особливо активно вивчають і розв’язують сміттєву проблематику у школі №9, яка ввійшла до 50-ти кращих за результатами попередніх етапів проекту Zero Waste School.
У цьому навчальному закладі учні і їхні наставники розгорнули масштабну просвітницьку і роз’яснювальну роботу, результатом якої мають стати численні практичні заходи з ефективного сортування та утилізації сміття, пластику, металу, пластмаси тощо.