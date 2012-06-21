Катаракта — досить поширене захворювання, в області щороку проводять тисячі операцій із заміни кришталика. Навіть якщо проводити її в комунальній лікарні, треба за власний кошт придбати штучний кришталик і матеріали для операції. Багато запоріжців не можуть профінансувати такі витрати.
У місті знайшли вихід із цієї ситуації. Затверджено та реалізують міську програму лікування катаракти для малозабезпечених категорій населення. Штучні кришталики купують за кошти міськбюджету. Операції проводять на базі 3-ї Запорізької міської лікарні.
Міський голова Володимир Буряк розповів, що під час медичної реформи в Запоріжжі значну увагу приділяють первинній ланці медицині, однак поки що не зрозуміло, як надаватимуть послуги вузькопрофільні фахівці. Програма з фінансування операцій із заміни кришталика з міськбюджету працює. Оновлюють обладнання, що дало змогу поліпшити можливості діагностики і проведення операцій. За словами головного лікаря 3-ї міської лікарні Олена Івахненко, наприкінці минулого року за кошти міськбюджету було придбано сучасне офтальмологічне обладнання, зокрема потужний мікроскоп. Витрати на це становили майже 4,9 мільйона гривень. Було придбано також штучні кришталики ока та витратні матеріали для хірургічного втручання.
Уже відбувся перший операційний день цього року, і операції з приводу катаракти виконано дев’яти пацієнтам пільгових категорій. Усього у 2018 році безкоштовні операції проведуть 435 пацієнтам. Насамперед це пільговики, які потребують такого лікування.