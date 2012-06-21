Вихідні – в ліжку, дрімота – вдень. Робіть це сміливо й без докорів. Пам’ятайте: кожного разу, коли спите трохи довше, ви працюєте над підвищенням своєї продуктивності. Виявляється, що рано вставати з ліжка – це не універсальний рецепт успіху. Ми не всі жайворонки. Наш внутрішній циркадний ритм з його «вершинами» та «долами» дуже індивідуалізований. Проте в добу електрики більшість з нас вважають, що краще довше сидіти вечорами й вставати рано.
Сови мають свій пік продуктивності набагато пізніше, ніж жайворонки. Більше того, сови часто здатні краще адаптуватися до змін свого сну.
Не має значення коли, важливо скільки. Справді, якщо хтось лягає спати рано, він також може дозволити собі встати рано. Адже чи є ви здорові та мудрі (чи принаймні у вас немає проблем з пам’яттю), насправді залежить від кількості сну. Але якщо ви спите занадто мало, навіть якщо б тренувалися щодня на світанку, це з часом позначиться на вашому стані та здоров’ї.
Питання про передбачуване багатство жайворонків також є дискусійним. Наразі жодне дослідження не підтвердило, що ранні пташки є групою, яка краще заробляє. Зрештою, сови – теж. Крім того, жайворонки не були загалом кращими у випробуванні щодо пізнавальних навичок.
Під час досліджень, за інформацією закордонних мас-медіа, в середньому 29% людей ідентифікували себе, як «ранні пташки», а решта вважали себе «совами».
Не вірте міфам, що, лежачи в ліжку, ви – ледачі. З’ясувалося, дві додаткові години сну покращують концентрацію уваги.
Дослідження в Мадридському університеті засвідчили: ті, хто пізно встає, досягають вищих результатів у тестах, які перевіряють на мислення та загальний інтелект.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»