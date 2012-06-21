Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Вітаємо українських аграріїв і всіх громадян з визначною подією – 30 серпня, трохи більше ніж за три місяці після прийняття Верховною Радою законопроекту №7403-д, Президент України Петро Порошенко нарешті його підписав.

Нагадаємо, про що йдеться: напередодні нового 2018 року у шулерський спосіб, без обговорення, з порушенням регламенту Верховної Ради було прийнято правки до Податкового кодексу України № 180 та 182. Ними скасовувалося відшкодування ПДВ при експорті сої, насіння свірипи та ріпаку. На думку аграрної спільноти, такі правки було «протягнуто» через парламент на догоду вітчизняним олійним концернам – адже у разі введення їх у дію ціни на олійну сировину мусили знизитися щонайменше на 16%.

Певна річ, аграрії – виробники олійних культур зустріли таке нововведення без особливого захвату. Після численних виступів народних депутатів, що підтримали аграріїв, і масових заходів протесту сільгоспвиробників по всій Україні у парламент було внесено два законопроекти: 7403-2 та 7403-д, між якими виявилася суттєва різниця. Якщо перший просто скасовував дію сумнозвісних правок, то другий, авторства голови бюджетного комітету Ніни Южаніної, – лише для тих сільгоспвиробників, які самостійно експортують вирощену ними продукцію.

Очевидно, що другий законопроект невигідний для малих і частини середніх сільгоспвиробників, які не мають змоги сформувати великі експортні партії своєї продукції та відповідної мережі логістики. Але якраз цей законопроект і прийняли парламентарі 22 травня, альтернативний не набрав необхідної кількості голосів.

Директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль у розмові з нашим кореспондентом назвав таке рішення депутатів меншим злом. Але менше зло – ще не добро. На думку експертів, введення в дію закону спричинить бурхливий розвиток «чорного трейдерства» – спритники за готівку без документального оформлення і задешево скуповуватимуть олійну сировину у малих виробників, а потім перепродаватимуть більшим аграрним господарствам, що мають можливості самостійно експортувати її начебто як свою. І отримати за це відшкодування експортного ПДВ. Отакий їм подарунок від бюджетного комітету.

Втім, аграрії були згодні навіть на це. Але законопроект, знов-таки, всупереч регламенту, понад три місяці пролежав на підписі у Президента. Весь цей час на ринку панувала невизначеність, що негативно позначалася як на закупівельних цінах, так і на планах аграріїв. Так, за даними дослідження, проведеного на замовлення Українського клубу аграрного бізнесу ще у березні, 23% сільгоспвиробників планували скоротити посівні площі під соєю. І цей прогноз частково справдився – щоправда, називають трохи меншу цифру, десь 15%, але скорочення таки відбулося.

З часом ця невизначеність зростала: адже в разі не підписання закону «соєві правки» мали вступити у дію з 1 вересня. І от нарешті… З чим пов’язана така затримка? За офіційною версією, питання потребувало експертної оцінки. Але ж цю оцінку велика кількість авторитетних експертів дала ще до 22 травня, достатньо лише перечитати. І друга версія, неофіційна – затримка дала можливість вітчизняним олійним концернам в умовах невизначеності укласти вигідні для них форвардні контракти із сільгоспвиробниками, адже збирання урожаю сої вже на носі…