Фахівці NASA показали відео спалахів на Сонці, які відбулися в останні кілька місяців 2017 року.
Дані фотозйомок отримали з кількох апаратів, зокрема – Solar Dynamics Observatory і Satellite-16, пише Science Alert.
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Співробітники американського космічного агентства відзначають, що дані апаратів можуть виявити унікальні структури і динаміку навколо сонячних спалахів, а також структури поверхні самого Сонця.
Зокрема, один з апаратів зафіксував два корональних викиди маси, перший з яких 9, а другого –10 вересня. Ця речовина виходила від Сонця дуже швидко – зі швидкістю, яка досягала 11,2 мільйона кілометрів на годину.
ДОВІДКА «УК»
Сонячний спалах – вибуховий процес виділення енергії в атмосфері Сонця. Спалахи так чи інакше охоплюють всі шари сонячної атмосфери: фотосфери, хромосферу і корону Сонця. Тривалість імпульсної фази сонячних спалахів зазвичай не перевищує кількох хвилин, а кількість енергії, що вивільняється в цей час, може досягати мільярдів мегатонн у тротиловому еквіваленті.