Згідно з ухваленою пенсійною реформою в Україні скасовується призначення спецпенсій для високопосадовців – державних службовців, суддів і прокурорів. Таку заяву зробив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Чиновник заявив, що новий закон про пенсійну реформу прибирає механізм призначення спеціальних пенсій для чиновників: якісь пенсії відміняються повністю, якісь матимуть перехідні норми.
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«Якщо людина вийшла на спецпенсію, перебуваючи на державній службі, то для то, хто вже набув такого права, пенсія залишається. Але в переважній більшості випадків спеціальні пенсії прибираються», – заявив Шамбір.
Для тих екс-чиновників, яким вже призначено виплату спецпенсій, перерахунок проводитися не буде до того часу, аж поки пенсія за звичайною системою нарахування не стане вищою за суму спецпенсій і отримувачі перейдуть на загальну систему пенсійного забезпечення.
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«Пенсіонери, які отримують спецпенсії, будуть отримувати їх і в подальшому – зменшення не буде», – підсумував Микола Шамбір.