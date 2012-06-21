Влітку 2018 року метеорологи зафіксували незвичайно високі температури і посуху в багатьох регіонах Північної півкулі. За словами експертів, причини таких змін – високий атмосферний тиск і ослаблення висотних струменевих течій в атмосфері планети. На основі даних системи прогнозів погоди Global Forecast System (GFS) та інших метеорологічних джерел програміст Кемерон Беккаріа (Cameron Beccario) склав постійно оновлювану інтерактивну карту погоди на планеті.
Дані для карти надають кілька найбільших світових систем метеорологічних спостережень. Інформація про погоду, зібрана системою Global Forecast System (GFS), оновлюється кожні три години. Нові відомості про температуру поверхні океану і її відхиленнях від норми з'являються щодня, їх надає проект Real Time Global Sea Surface Temperature (RTGSST) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Також на карті можна побачити рух океанських хвиль і поширення зважених в повітрі аерозолів. Беккаріа почав працювати над картою кілька років тому, і вона постійно доповнюється новими джерелами даних.
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), літо 2018 року принесло чимало погодних рекордів, у тому числі за полярним колом: у Норвегії і Фінляндії зафіксували температуру вище +33°C. У Великобританії перша половина літа виявилася сухою за всю історію спостережень. Незвичайна спека стоїть не тільки в Європі: в декількох містах Японії температура перевищила +41°C. Від наслідків сонячного удару вже постраждало понад 22 тисячі японців.
Експерти ВМО пояснюють: одна з причин стійкої спеки – ослаблення висотних струменевих течій (jet streams).
Це вузькі зони сильних вітрів у верхній тропосфері, пов'язані зі зміщенням погодних патернів. У 2018 році такий протяг виявився досить слабким, тому погода «рухається» повільніше, ніж зазвичай. Ще одна причина – антициклон над північною частиною Атлантики, який блокує переміщення повітряних мас. На думку метеорологів, на ці процеси може впливати і антропогенне глобальне потепління. Чи так це, покажуть нові дослідження.