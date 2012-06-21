За підтримки Європейського Союзу Державна служба з безпеки на транспорті закупила 26 нових пересувних габаритно-вагових комплексів європейського зразка. Учора на Софійському майдані їх від імені уряду презентував віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
У межах наданої уряду допомоги від Європейської комісії до кінця 2017 року буде придбано ще 52 сучасні пересувні габаритно-вагові комплекси.
«Будівництво нових якісних доріг — пріоритет роботи уряду в цьому і наступних роках. Всі ми маємо змогу спостерігати, як змінилися українські автошляхи за останні півроку. Дороги в Україні так комплексно не ремонтували понад 20 років», — наголосив Володимир Кістіон.
До кінця року буде відремонтовано понад 2 тисячі кілометрів вітчизняних доріг, що стане рекордом за історію незалежності. «Мова навіть не про масштаби відремонтованих доріг. Автошляхи стають якісними, бо змінено філософію їх ремонту — не просто латають ями, а фактично дорогу стелять «із нуля» і закладають фундамент якісних доріг на роки», — підкреслив урядовець.
Щорічні збитки, яких зазнає дорожнє господарство внаслідок руйнування доріг, спричиненого рухом великовагових транспортних засобів, становлять понад 2 мільярди гривень. Тому уряд приділяє увагу не лише ремонту доріг, а й їх збереженню в майбутньому.
«Щоб через два-три роки експлуатації нових доріг не утворювалася деформація на покритті — так звані колії, має бути чіткий контроль за рухом надмірно навантажених автомобілів. Це норма у світі, коли всі перевізники сумлінно дотримуються встановлених допустимих норм навантаження транспортних засобів», — цитує слова Володимира Кістіона служба віце-прем’єр-міністра.
Забезпечення Державної служби з безпеки на транспорті сучасними пересувними габаритно-ваговими комплексами істотно поліпшить контроль за безпекою на українських дорогах. «Сам контроль — не самоціль. Дороги ремонтують за кошти платників податків. Тому щоб не було так, що ми однією рукою будуємо, а іншою руйнуємо, має існувати дієвий контроль за рухом надмірно навантажених транспортних засобів», — резюмував Володимир Кістіон.
У презентації взяли участь голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк і Київський міський голова Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»