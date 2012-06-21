Метою робочої поїздки української делегації, яку очолює віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, до Грузії стало вивчення сусідського досвіду зокрема щодо розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити тимчасово окуповані території. Тим більше, що окупант у нас із Грузією один — Російська Федерація. Саме про це Павло Розенко розмовляв із прем’єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.
«На жаль, ми в Україні зіткнулися з великим масштабом під час вирішення цих питань. Грузинський досвід важливий для нас як з точки зору перевірених на практиці алгоритмів відповідних рішень, так і подолання проблем, які при цьому виникають», — зауважив український урядовець.Наша сторона високо оцінює результати нещодавнього державного візиту Президента Петра Порошенка до Грузії. Кабінет Міністрів України схвалив створення стратегічного партнерства між Україною і Грузією, що стало політичним і логічним підсумком більш ніж 25-річного розвитку дипломатичних відносин між нашими країнами. Павло Розенко підкреслив, що стратегічні цілі й напрями координації політики, визначені в декларації про створення стратегічного партнерства між Україною та Грузією, безумовно, сприятимуть подальшому поглибленню співпраці, демократичного й сталого розвитку двох держав.
Віце-прем’єр-міністр наголосив на помітній інтенсифікації політичного діалогу на найвищому та високому рівнях між Україною та Грузією, зокрема в межах міжпарламентської співпраці, а також у всіх галузях українсько-грузинських двосторонніх відносин і взаємодії держав у міжнародних організаціях. Він вказав на позитивну динаміку в розвитку міждержавних торговельно-економічних відносин.
Від імені Кабінету Міністрів Павло Розенко запевнив уряд Грузії в рішучій підтримці Україною суверенітету й територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також дотриманні політики невизнання самопроголошених так званих республік Абхазії та Південної Осетії.
«Хочу подякувати уряду Грузії за послідовну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її боротьбі проти російської збройної агресії та окупації Росією українських територій», — цитує служба віце-прем’єр-міністра слова Павла Розенка.
У програмі його візиту — участь у відкритті виставки, присвяченої історії класичної гімназії №1 міста Тбілісі, де навчався перший Президент України Михайло Грушевський.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»