Ситуацію, спричинену епідемією коронавірусної хвороби в Україні та світі, стан реалізації спільних проєктів між Україною та Світовим банком, спрямованих на підтримку сектору охорони здоров’я, продовження системних реформ, розвиток міської інфраструктури — все це в режимі відеоконференції обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і новопризначений директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.
Прем’єр привітав його із призначенням, висловивши сподівання на продовження конструктивної співпраці зі Світовим банком: «Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у цей важкий період».
Аруп Бенерджі засвідчив, що Світовий банк налаштований і надалі співпрацювати з Україною та підтримувати спільні проєкти, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Він позитивно оцінив пропозицію Дениса Шмигаля щодо співпраці у проєкті справедливої трансформації вугільних регіонів, адже Світовий банк започатковував аналогічні програми у Греції та Польщі.