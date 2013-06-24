Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор громадської організації «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова підписали меморандум про співпрацю. Мета — підтримка захисників і захисниць Маріуполя, членів їхніх родин, сімей загиблих Героїв, полонених та безвісти зниклих оборонців міста на їхньому шляху повернення з військової служби до цивільного життя, залучення до активного ринку праці. Акцент на індивідуальному супроводі, щоб розуміти запит і потреби та надалі пропонувати можливості.

Юлія Жовтяк зазначила, що йдеться про профорієнтацію для ветеранів і ветеранок та членів їхніх родин; навчання за ваучером, профнавчання, перенавчання, підвищення кваліфікації; підготовку до співбесід з роботодавцем; працевлаштування; гранти на започаткування або розвиток власної справи; консультації в написанні бізнес-плану та післягрантовий супровід.

Улітку запрацює бізнес-школа «Серця Азовсталі», де ветеранів і ветеранок навчатимуть вести власні справи на прикладі успішних підприємців. Державна служба зайнятості долучатиметься зі своїми активними програмами на ринку праці.

«Цей проєкт — про вдячність і дію, індивідуальне супроводження наших ветеранів і ветеранок та загалом про створення гідних умов для повернення з військової служби до цивільного життя. Захисники і захисниці зробили неможливе, тепер наш обов’язок зробити можливим все інше для них», — наголосила Юлія Жовтяк, повідомляє Державна служба зайнятості.