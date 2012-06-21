Тривалий час береги річки Збруч, а з ними й цілий український народ ділили імперії. «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України», — так звучали 100 років тому слова Акта злуки двох Українських Республік (УНР і ЗУНР) в одну самостійну соборну Українську державу. Збруч став тоді рікою єднання.
Жителі Тернопілля й Хмельниччини впродовж уже багатьох років з цієї нагоди організовують міжобласне свято «Збруч — ріка єднання». Місцем проведення урочистих заходів обирають саме мости, що з’єднують збручанські береги та, відповідно, межі Тернопільської й Хмельницької областей, а також населені пункти, які розкинулися вздовж цієї річки.
Нинішнього року на Тернопільщині свято «Збруч — ріка єднання» відбулися у Шумському, Лановецькому, Підволочиському та Гусятинському районах. Основні ж урочистості тривали на межі Борщівського району (селище Скала-Подільська), що на Тернопіллі, та в селі Гуків Чемеровецького району Хмельниччини. Це місце, як наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, — святе для всіх українців. Тут віддавали життя у лавах Українського Січового Стрілецтва, Армії УНР, УПА та доклали багато зусиль для об’єднання нашої держави.
Участь у святі «Збруч — ріка єднання» взяли понад три тисячі учасників, серед яких представники влади та громадськості з Тернопільщини, Хмельниччини й Львівщини. Водночас вони встановили унікальний рекорд у категорії «Масові заходи». Представники Книги рекордів України зафіксували найбільшу кількість державних синьо-жовтих прапорів на одній локації.