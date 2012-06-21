У селі Олександро-Калинове Донецької області планують встановити пам’ятник Тарасові Шевченку, гроші на який вирішили збирати через колективне фінансування проектів Спільнокошт. Населений пункт лежить за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, проте завдяки зусиллям місцевої громади останніми роками він став дуже привабливим для туристів. Тут створили музей історії села «Довкілля» та музей АТО, є чимало цікавих пам’яток. Наприклад трактор 1930-х років, що його заховав від окупантів під час Другої світової війни місцевий механізатор. А ось інший раритет — танк ІС-З, який стояв тут, вберегти, на жаль, не вдалося: 2014 року бойовики проросійських незаконних збройних формувань стягли його з постаменту і використовували в боях під Слов’янськом.
Під час перебування в Олександро-Калиновому, яке у 2017 році увійшло до фінальної частини Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України», деякі відвідувачі зауважили, що тут досі немає пам’ятника Тарасові Шевченку. Вони й запропонували спільними зусиллями виправити ситуацію. Звичайно, місцева громада пристала на пропозицію.
«Ми вже навіть обговорили, які саме слова слід написати на пам’ятнику. Найбільше схиляємося до таких рядків: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі». Бо це сказано немов про наше оновлене село, яке було визволено від проросійських загарбників 2014-го», — каже активіст місцевої громадської організації «Енеїда» Андрій Тараман.
Прикро, що на території Іллінівської об’єднаної територіальної громади, куди входить Олександро-Калинове, за всі роки незалежності й навіть раніше не спромоглися встановити жодного пам’ятника Тарасові Шевченку. Але надалі так не буде.